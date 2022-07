Singapur 18. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú na začiatku nového týždňa v raste. Podporuje ich oslabenie dolára rovnako ako nedostatok ponuky na trhu, čo vykompenzovalo obavy z recesie a očakávania, že nové rozsiahle protipandemické reštrikcie v Číne opäť znížia dopyt.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa v pondelok o 7.54 h SELČ predával po 99,03 USD (98,45 eura). To bolo o 1,44 USD alebo o 1,48 % viac v porovnaní s piatkovým (15. 7.) koncom obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Augustový kontrakt na WTI si v piatok pripísal 1,81 USD alebo okolo 1,9 % a uzavrel na 97,59 USD za barel. Za celý týždeň sa však oslabil takmer o 7 %.



Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v pondelok o 7.55 h SELČ predával s plusom 1,65 USD alebo 1,63 % po 102,81 USD za barel. V piatok zdražel o 2,10 %.



Oba referenčné druhy ropy zaznamenali v uplynulom týždni najprudší pokles cien približne za 1 mesiac. Dôvodom boli obavy z recesie, ktorá zníži dopyt rovnako ako šírenie ochorenia COVID-19 v Číne.



Ponuka na trhu však zostáva nízka, čo podporuje ceny čierneho zlata. Návšteva amerického prezidenta Joea Bidena v Saudskej Arábii nepriniesla žiaden sľub týkajúci sa nárastu dodávok ropy. Biden chce, aby producenti v Perzskom zálive zvýšili ťažbu, aby pomohli zmierniť tlak na ceny ropy, a tým aj infláciu.



Globálne trhy sa tento týždeň sústredia na to, či Gazprom obnoví dodávky plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1. Jeho údržba by sa mala skončiť vo štvrtok (21. 7.). Vlády, firmy a experti sa však obávajú, že ruský koncern pre vojnu na Ukrajine neobnoví dodávky v plánovanom termíne. To by tvrdo zasiahlo Nemecko, ktoré je štvrtou najväčšou svetovou ekonomikou, a zvýšilo by riziko recesie.



(1 EUR = 1,0059 USD)