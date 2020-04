Ceny ropy pokračujú v páde, americká WTI klesla o 25 %

New York 27. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v prudkom páde aj na začiatku nového týždňa, keď americká WTI stratila 25 %. Trh sa totiž obáva, že zásobníky sa čoskoro naplnia, keďže pandémia nového koronavírusu naďalej škrtí dopyt.



Barel americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa o 15.06 h SELČ predával s mínusom 4,09 USD alebo 24,14 % po 12,85 USD (11,90 eura). Predtým padla jeho cena až na 12,71 USD za barel. Júnový kontrakt na severomorskú zmes Brent sa predával so stratou 1,36 USD alebo 6,34 % po 20,08 USD za barel.



Júlový kontrakt na WTI klesol o vyše 11 % na 18,84 USD za barel a augustový o vyše 7 % na 22 USD za barel. To signalizuje, že investori v najbližších mesiacoch nepočítajú s významnejším zotavením.



"Trh vie, že problém so skladovaním zostáva a podľa výpočtov by sme mali zásobníky naplniť v priebehu týždňov," uviedol šéf ropných trhov firmy Rystad Energy Bjornar Tonhaugen. Dodal, že teraz je potrebné konať, keďže tento problém prestal byť teoretickým a vzdialeným.



(1 EUR = 1,0800 USD)