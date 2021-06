Ceny ropy pokračujú v piatok v poklese

Singapur 18. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú na konci týždňa v poklese. Hlavným dôvodom je posilnenie sa dolára, ktoré aktuálne na trhu prevážilo nad vyhliadkami na zvýšenie dopytu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa v piatok o 7.39 h SELČ predával po 70,43 USD (59 eur). To bolo o 61 centov alebo 0,86 % menej ako vo štvrtok (17. 6.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI vo štvrtok stratila 1,11 USD alebo okolo 1,5 % a uzavrela na 71,04 USD za barel.



Augustový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok o 7.47 h SELČ predával so stratou 54 centov alebo 0,74 % po 72,54 USD za barel.



Ceny čierneho zlata zaznamenali vo štvrtok najvýraznejší pokles za 4 týždne. Dôvodom bol široký výpredaj komodít spôsobený zmenou rétoriky americkej centrálnej banky (Fed), ktorá signalizovala, že začne sprísňovať menovú politiku skôr, než sa doteraz predpokladalo. To podporilo dolár a malo negatívny vplyv na komodity denominované v dolároch.



(1 EUR = 1,1937 USD)