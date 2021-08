Ceny ropy pokračujú v poklese a sú najnižšie od mája

Singapur 19. augusta (TASR) - Ceny ropy pokračovali vo štvrtok ráno v poklese. Dôvodom bolo oslabenie dolára a obavy týkajúce sa zotavovania dopytu, ktoré môže zabrzdiť rýchle šírenie delta variantu nového koronavírusu. Tieto faktory prevážili nad poklesom ropných rezerv v USA v uplynulom týždni.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 8.06 h SELČ predával po 64,10 USD (54,68 eura). To bolo o 1,36 USD alebo 2,08 % menej ako v stredu (18. 8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V stredu WTI stratila 1,13 USD alebo asi 1,7 % a ukončila obchodovanie na 65,46 USD za barel, čo bola najnižšia zatváracia cena od 21. mája.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa vo štvrtok o 8.09 h SELČ predával so stratou 1,11 USD alebo 1,63 % po 67,12 USD za barel. V stredu uzavrel s mínusom 0,80 USD alebo 1,16 % na 68,23 USD za barel.



Cena americkej ropy WTI od stredajšieho popoludnia padla už približne o 3 USD a cena Brentu o 2,5 USD.



(1 EUR = 1,1723 USD)