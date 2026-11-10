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Ceny ropy pokračujú v poklese, Brent je prvýkrát od augusta pod 90 USD
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 11.06 h SEČ 89,91 USD (80,33 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,66 USD (2,87 %).
Autor TASR
Londýn 10. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli v utorok predpoludním o takmer 3 % , pričom cena Brentu sa prvýkrát od augusta dostala pod hranicu 90 USD za barel (159 litrov). Trhy ovplyvnili vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa smerom k Iránu, ktoré posilnili očakávania, že vojna USA proti Iránu by sa mohla v dohľadnom čase skončiť. Informovali o tom agentúry AFP a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 11.06 h SEČ 89,91 USD (80,33 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,66 USD (2,87 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 84,61 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,24 USD (2,58 %).
Trump začiatkom tohto týždňa uviedol, že z „vojenského hľadiska sa vojna s Iránom fakticky skončila,“ aj keď možnosť nových útokov zatiaľ ponechal otvorenú. Pre trhy to znamená zvýšenie šancí na ukončenie konfliktu na Blízkom východe, ktorý trvá viac než deväť mesiacov.
(1 EUR = 1,1193 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 11.06 h SEČ 89,91 USD (80,33 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,66 USD (2,87 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 84,61 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,24 USD (2,58 %).
Trump začiatkom tohto týždňa uviedol, že z „vojenského hľadiska sa vojna s Iránom fakticky skončila,“ aj keď možnosť nových útokov zatiaľ ponechal otvorenú. Pre trhy to znamená zvýšenie šancí na ukončenie konfliktu na Blízkom východe, ktorý trvá viac než deväť mesiacov.
(1 EUR = 1,1193 USD)