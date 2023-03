Ceny ropy pokračujú v poklese, Brent skĺzla k hranici 83 USD za barel

Singapur 8. marca (TASR) - Ceny ropy, ktoré v závere utorkového obchodovania (7. 3.) prudko klesli, pokračovali v tomto trende aj v stredu, aj keď sa tempo poklesu zmiernilo. Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvnili vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky (Fed) o možnom výraznejšom zvyšovaní úrokových sadzieb, v stredu ich pokles však zmiernili informácie z USA o nečakanom poklese ropných zásob. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 8.22 h SEČ 83,09 USD (77,91 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 20 centov (0,24 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 77,25 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 33 centov (0,43 %).



V utorok ceny ropy zaznamenali pokles o viac než 3 %, keď náladu na trhoch ovplyvnil šéf Fedu Jerome Powell, ktorý uviedol, že vzhľadom na najnovšie údaje z ekonomiky bude pravdepodobne potrebné zvýšiť úrokové sadzby výraznejšie, než sa pôvodne očakávalo. V reakcii na to sa posilnil kurz dolára, čo vedie k poklesu cien ropy.



V stredu sa však situácia čiastočne upokojila a ceny klesali omnoho miernejším tempom. Trhy tak reagovali na informácie Amerického ropného inštitútu (API) o nečakanom poklese ropných zásob v minulom týždni, prvom po 10 týždňoch rastu. Podľa údajov API zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň zhruba o 3,8 milióna barelov, zatiaľ čo sa očakávalo ich zvýšenie o 400.000 barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie o vývoji ropných zásob, ktoré počas tohto dňa zverejní americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,0665 USD)