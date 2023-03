Ceny ropy pokračujú v poklese, Brent skĺzol pod 80 USD za barel

Singapur 14. marca (TASR) - Ceny ropy klesli v utorok o takmer dolár a prehĺbili straty z predchádzajúceho obchodovania, pričom cena ropy Brent skĺzla pod hranicu 80 USD za barel (159 litrov). Na trhy stále pôsobí kolaps americkej Silicon Valley Bank (SVB) z konca minulého týždňa, ktorý vyvolal obavy z možnej novej finančnej krízy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s májovým kontraktom dosiahla do 7.21 h SEČ 79,94 USD (74,67 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 83 centov (1,03 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v apríli dosiahla 73,93 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 87 centov (1,16 %). V pondelok (13. 3.) klesla cena Brentu na najnižšiu úroveň od začiatku januára a cena WTI na najnižšiu hodnotu od začiatku decembra.



Otrasy na trhoch vyvolal piatkový krach banky SVB, ktorá bola v USA kľúčovým poskytovateľom úverov pre technologické startupy. Navyše, dva dni po jej zatvorení urobili regulačné úrady rovnaký krok aj pri ďalšej banke, newyorskej Signature Bank. Investori sa začali obávať, či podobný osud nehrozí aj ďalším bankovým domom.



Okrem otrasov spôsobených krachom bánk v USA tlak na ceny ropy zvýšili signály, že zotavovanie Číny pravdepodobne nebude také výrazné, ako sa očakávalo. "Trhy pôvodne počítali s výrazným oživením čínskej ekonomiky, najnovšie údaje o vývoji inflácie za mesiac február však signalizujú slabší dopyt," povedal analytik zo spoločnosti CMC Markets Leon Li.



Medziročná inflácia dosiahla v Číne minulý mesiac 1 %. To znamená výrazné spomalenie inflácie v porovnaní s januárom, v ktorom dosiahla 2,1 %. Februárový vývoj spotrebiteľských cien zároveň predstavuje najnižšiu infláciu od februára 2022 a podstatne nižšiu, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so spomalením rastu cien v najväčšej ázijskej ekonomike na 1,9 %.



(1 EUR = 1,0706 USD)