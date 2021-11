Ceny ropy naďalej klesajú, Brent sa pohybuje okolo 78,50 USD

Singapur 22. novembra (TASR) - Po prepade na záver minulého týždňa o 3 % pokračovali ceny ropy v poklese aj v pondelok. Vývoj cien komodity koncom minulého týždňa ovplyvnili najmä signály o plánoch najväčších dovozcov ropy siahnuť do strategických rezerv s cieľom znížiť vysoké ceny pohonných látok. Navyše, náladu na trhoch ovplyvnili aj opätovne rastúce počty infikovaných novým koronavírusom v Európe.



Ropný trh v priebehu minulého týždňa najskôr ovplyvnili správy, že USA vyzvali ďalších veľkých dovozcov komodity, aby zvážili koordinované uvoľnenie strategických zásob. Dôvodom je, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom neplánujú zvyšovať ťažbu rýchlejším tempom, na čo ich vyzvali Spojené štáty.



Okrem toho sa na trhoch zvyšujú obavy z poklesu dopytu po komodite pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v Európe. V mnohých veľkých európskych ekonomikách museli pre novú vlnu pandémie opätovne zaviesť viaceré obmedzenia.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s januárovým kontraktom dosiahla do 7.13 h SEČ 78,54 USD (69,68 eura) za barel (159 litrov). Oproti piatkovej uzávierke (19. 11.) to znamená pokles o 35 centov (0,44 %). V piatok uzatvorila cena Brentu poklesom o takmer 3 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 75,73 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 21 centov alebo 0,28 %. V piatok klesla v závere obchodovania o viac než 3 %.



(1 EUR = 1,1271 USD)