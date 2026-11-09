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Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu skĺzla pod 97 USD za barel
Náladu na trhoch ovplyvnili najmä vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v súčasnosti nepredpokladá nové údery voči Iránu.
Autor TASR
Naí Dillí/Singapur 9. novembra (TASR) - Po prepade minulý týždeň o viac než 10 % pokračujú ceny ropy v pondelok v ďalšom poklese, pričom cena Brentu skĺzla výrazne pod 97 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili najmä vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v súčasnosti nepredpokladá nové údery voči Iránu. Povedal to napriek tomu, že útoky na obchodné lode v Hormuzskom prielive pokračujú. Informovala o tom agentúra Reuters.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 8.42 h SEČ 96,47 USD (86,40 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,85 USD (1,88 %). Za minulý týždeň klesla cena Brentu o 16 %, čo predstavuje najprudší týždenný pokles od začiatku pandémie nového koronavírusu.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 89,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,18 USD (1,30 %). Za celý minulý týždeň zaznamenala pokles o 13 %.
Trump v nedeľu (8. 11.) vyhlásil, že pokiaľ dôjde v rokovaniach s Teheránom k pokroku, je „veľmi nepravdepodobné“, že by musel nariadiť ďalšie útoky na Irán. Hlavný analytik z KCM Trade Tim Waterer v tejto súvislosti uviedol, že Trump je „momentálne omnoho zdržanlivejší“. Napriek tomu však podľa neho „trhy vyčkávajú, či nedávne voľby do Kongresu zmenili Trumpov prístup ku konfliktu alebo je to iba ďalšia dočasná zmena jeho tónu“.
(1 EUR = 1,1165 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 8.42 h SEČ 96,47 USD (86,40 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,85 USD (1,88 %). Za minulý týždeň klesla cena Brentu o 16 %, čo predstavuje najprudší týždenný pokles od začiatku pandémie nového koronavírusu.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 89,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,18 USD (1,30 %). Za celý minulý týždeň zaznamenala pokles o 13 %.
Trump v nedeľu (8. 11.) vyhlásil, že pokiaľ dôjde v rokovaniach s Teheránom k pokroku, je „veľmi nepravdepodobné“, že by musel nariadiť ďalšie útoky na Irán. Hlavný analytik z KCM Trade Tim Waterer v tejto súvislosti uviedol, že Trump je „momentálne omnoho zdržanlivejší“. Napriek tomu však podľa neho „trhy vyčkávajú, či nedávne voľby do Kongresu zmenili Trumpov prístup ku konfliktu alebo je to iba ďalšia dočasná zmena jeho tónu“.
(1 EUR = 1,1165 USD)