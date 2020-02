Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu je bližšie k 54 USD/barel

Tokio 26. februára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 54 USD za barel (159 litrov) a cena WTI klesla hlbšie pod hranicu 50 USD/barel. Na trhy naďalej pôsobí tlak šíriaceho sa koronavírusu, ktorý sa objavil už v zhruba 30 krajinách.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 8.32 h SEČ 54,55 USD (50,32 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 40 centov.



Klesla aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 49,66 USD za barel. Oproti utorkovej uzávierke (25. 2.) to znamená pokles o 24 centov.



(1 EUR = 1,0840 USD)