Ceny ropy pokračujú v poklese

Tokio 12. marca (TASR) - Ceny ropy klesli aj vo štvrtok, pričom cena Brentu skĺzla pod 34,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch zhoršilo vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), že ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom možno považovať za pandémiu, a následné rozhodnutie americkej vlády zakázať na mesiac vstup Európanov do USA. Ceny ropy navyše tlačia nadol aj kroky Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE) výrazne zvýšiť produkciu od budúceho mesiaca.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji klesla do 7.51 h SEČ o 1,39 USD (3,88 %) na 34,40 USD (30,35 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy s aprílovým kontraktom dosiahla 31,60 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 1,38 USD (4,18 %). Od svojich maxím, ktoré dosiahli v januári, sú ceny ropy lacnejšie zhruba o 50 %.



Trhy najnovšie reagovali najmä na označenie choroby COVID-19 za pandémiu zo strany WHO a krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý rozhodol o zákaze vstupu Európanov do USA. Zákaz, ktorý sa netýka Britov, platí 30 dní, pričom do platnosti vstupuje v piatok 13. apríla.



Podľa predstaviteľov leteckého sektora zákaz výrazne poškodí americké aerolínie, ktoré už teraz zápasia s vážnymi dôsledkami šírenia nového koronavírusu. Obmedzenie letov z Európy ešte viac zníži dopyt po leteckom palive a ďalších pohonných látkach, čo znamená ďalší pokles dopytu po rope.



Najnovšie informácie prichádzajú iba deň po tom, ako Saudská Arábia a jej spojenec SAE oznámili výrazné zvýšenie produkcie od apríla. Urobili tak po tom, ako sa Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) nedohodla začiatkom marca s Ruskom na ďalšom koordinovanom obmedzení ťažby.



(1 EUR = 1,1336 USD)