Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu je na hranici 33 USD/barel

Londýn 12. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom cena Brentu klesla zhruba o 7 % do blízkosti 33 USD za barel (159 litrov). Trhy tak stále nervóznejšie reagujú na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázať v reakcii na šíriaci sa nový koronavírus cestovanie väčšiny Európanov v najbližších 30 dňoch do USA. Tlak na ceny zvyšuje aj rozhodnutie Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov výrazne zvýšiť od apríla ťažbu ropy.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 12.43 h SEČ 33,31 USD (29,38 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,48 USD alebo 6,93 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 30,94 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,04 USD (6,19 %). Od januárových maxím tak ceny ropy v obidvoch prípadoch klesli približne o 50 %.



(1 EUR = 1,1336 USD)