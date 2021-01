Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu klesla pod 55 USD/barel

Tokio 18. januára (TASR) - Po oslabení v závere minulého týždňa zaznamenali ceny ropy v pondelok ďalší pokles. Vývoj na trhoch do veľkej miery ovplyvňuje opätovný nárast počtu infikovaných novým koronavírusom vo svete. Navyše, v USA vzrástol počet aktívnych ropných vrtov, čo tiež zatlačilo na ceny ropy.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom dosiahla do 8.16 h SEČ 54,85 USD (45,24 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 25 centov (0,45 %). V piatok (15. 1.) klesla cena Brentu o 2,3 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou vo februári dosiahla 52,17 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 19 centov (0,36 %). Aj v prípade ceny WTI predstavoval pokles v závere minulého týždňa 2,3 %.



(1 EUR = 1,2123 USD)