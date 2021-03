Cena ropy Brent skĺzla o viac než 4 percentá

New York 25. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v poklese, pričom cena ropy Brent skĺzla o viac než 4 % a cena americkej WTI o vyše 5 %. Napriek tomu, že Suezský prieplav je stále zablokovaný, trhy znovu začala viac znepokojovať nepriaznivá pandemická situácia v Európe.



V stredu (24. 3.) ceny ropy vyskočili o viac než 6 %, keď trhy reagovali na zablokovanie Suezského prieplavu, kľúčovej dopravnej tepny. Prieplav zablokovala kontajnerová loď smerujúca do Rotterdamu, ktorá v nepriaznivom počasí narazila na plytčinu. Zasiahla tak do plavby aj ďalších lodí, okrem obchodných aj mnohých tankerov.



Podľa analytikov by však tento incident nemal mať na vývoj cien dlhodobý vplyv. Horšia je situácia v Európe, kde sa počet infikovaných novým koronavírusom opäť zvyšuje a krajiny pristupujú k novým reštrikciám. To môže ovplyvniť zotavovanie ekonomík, a tým aj budúci dopyt po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 18.10 h SEČ 61,60 USD (52,19 eura) za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 2,81 USD (4,36 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 58,01 USD. To znamená pokles o 3,17 USD alebo 5,18 %. Počas obchodovania klesla až na 57,98 USD/barel.



(1 EUR = 1,1802 USD)