Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu klesla pod 66 USD/barel

New York 20. mája (TASR) - Ceny ropy smerujú k poklesu tretí deň po sebe. Na jednej strane ich nadol tlačí pokračujúca nepriaznivá pandemická situácia v Ázii, ktorá vyvoláva obavy z poklesu dopytu po rope, a na druhej informácie o pokroku v rokovaniach o zrušení sankcií proti Iránu. To by znamenalo zvýšenie dodávok ropy na trh.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.13 h SELČ 65,57 USD (53,73 eura) za barel. To znamená pokles o 1,09 USD (1,64 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 62,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 79 centov alebo 1,25 %. V stredu (19. 5.) zaznamenala cena Brentu aj WTI pokles približne o 3 %.



Iránsky prezident Hasan Rúhání uviedol, že v rámci rokovaní sa riešili sankcie vo viacerých sektoroch, medzi nimi aj na vývoz ropy. Európski diplomati však upozornili, že zostáva ešte veľa nevyriešených vecí a úspech nie je zaručený. Napriek tomu, ako uviedli zdroje z ropného trhu, indické a minimálne jedna európska rafinérska spoločnosť prehodnocujú svoje dovozné plány, aby vytvorili v 2. polroku priestor pre iránsku ropu, keďže očakávajú, že sankcie proti Iránu sa zrušia.



(1 EUR = 1,2203 USD)