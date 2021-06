Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu sa pohybuje okolo 74,50 USD

Melbourne 29. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú v utorok v poklese, druhý deň po sebe, pričom v pondelok (28. 6.) klesli približne o 2 %. Trhy sa obávajú slabšieho, než pôvodne očakávaného rastu dopytu po palivách, čo je dôsledok šírenia nového a infekčnejšieho variantu delta nového koronavírusu. Z tohto dôvodu vo viacerých krajinách začali vlády prijímať opätovné protipandemické opatrenia.



Španielsko a Portugalsko, ktoré patria k najobľúbenejším dovolenkovým destináciám pre mnohých Európanov, začali od pondelka uplatňovať nové obmedzenia pre nezaočkovaných Britov a na druhom konci sveta až 80 % Austrálčanov musí v dôsledku nástupu variantu delta znášať sprísnené opatrenia. Spomalili sa aj rokovania o vytvorení cestovného koridoru medzi Britániou a USA, čiastočne práve pre zvýšenie prípadov infikovaných novým variantom v Británii.



Pozornosť trhov sa zároveň obracia na blížiacu sa schôdzku zoskupenia OPEC+. Na ňom by najväčší producenti ropy mali rokovať o ďalšom zmiernení svojho programu obmedzovania ťažby. Očakáva sa, že na schôdzke 1. júla zástupcovia OPEC+ rozhodnú o zvýšení produkcie od augusta o 500.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov).



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 8.02 h SELČ 74,48 USD (62,54 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 20 centov (0,27 %) po tom, ako v pondelok klesla cena Brentu o 2 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 72,80 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 11 centov (0,15 %). V pondelok zaznamenala na záver obchodovania pokles o 1,5 %.