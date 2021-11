Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu je pod 82,60 USD/barel

Singapur 11. novembra (TASR) - Po výraznom poklese ku koncu predchádzajúceho obchodného dňa pokračovali ceny ropy v tomto trende aj vo štvrtok, tempo poklesu je však zatiaľ mierne. Na trhy pôsobia informácie o raste zásob ropy v USA, ale najmä o zrýchlení inflácie v krajine na takmer 31-ročné maximum.



Medziročná miera inflácie v Spojených štátoch dosiahla v októbri 6,2 % po 5,4-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Októbrový rast spotrebiteľských cien v USA bol tak najvýraznejší od novembra 1990. Ekonómovia pritom očakávali, že rast cien sa zrýchli iba na 5,9 %.



Pod prudké zrýchlenie inflácie sa podpísal najmä výrazný rast cien energií. To by podľa analytikov mohlo donútiť vládu USA uvoľniť väčší objem strategických ropných rezerv. Časť z nich už uvoľnila, v dôsledku čoho sa zásoby ropy v USA za minulý týždeň zvýšili o 1 milión barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.44 h SEČ 82,58 USD (71,45 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 6 centov (0,07 %). V stredu (10. 11.) klesla cena Brentu o 2,5 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 81,32 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2 centy alebo 0,02 %. V závere stredajšieho obchodovania klesla cena WTI o 3,3 %.



(1 EUR = 1,1558 USD)