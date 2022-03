Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu klesla pod 114 USD/barel

Londýn 28. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom cena Brentu skĺzla pod 114 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch na začiatku týždňa ovplyvňuje najmä rozhodnutie predstaviteľov čínskeho finančného centra Šanghaj zaviesť v meste v dôsledku zvýšeného počtu prípadov ochorenia COVID-19 v dvoch etapách lockdown. To vyvolalo na trhoch obavy z poklesu dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šanghaj s 25 miliónmi obyvateľov je najľudnatejším mestom v Číne a zároveň finančným centrom krajiny. Od pondelka sa v ňom začal rozsiahly lockdown, v rámci ktorého chcú hromadne otestovať obyvateľov a zastaviť rastúci počet prípadov ochorenia COVID-19. Lockdown by mal trvať viac než týždeň, pričom v prvej etape trvajúcej do piatka (1. 4.) bude uzatvorená východná polovica mesta a od piatka sa rovnaké opatrenia prijmú v západnej polovici Šanghaja.



Zvyšujúci sa počet prípadov ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový variant omikron, však zvýšil na trhoch obavy z obmedzenia dopytu po rope. Čína je totiž najväčší dovozca komodity na svete.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s májovým kontraktom dosiahla do 13.52 h SELČ 113,95 USD (103,57 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 6,70 USD (5,55 %). Počas obchodovania sa dostala zhruba na 113,40 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 107,04 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 6,86 USD alebo 6,02 %.



(1 EUR = 1,1002 USD)