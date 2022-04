Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu smeruje k 106 USD/barel

Houston 22. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v piatok v poklese, pričom cena ropy Brent skĺzla k 106 USD a cena WTI pod 102 USD za barel (159 litrov). Na trhy naďalej pôsobia obavy z oslabenia rastu svetovej ekonomiky, vyšších úrokových sadzieb a lockdownov v Číne, ktoré znižujú dopyt po rope. Ako sa ukazuje, tieto faktory majú v posledných dňoch na trhy výraznejší vplyv než plány Európskej únie uvaliť embargo na dovoz ropy z Ruska.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 19.33 h SELČ 106,34 USD (98,31 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,99 USD (1,84 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júnovým kontraktom, dosiahla 101,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,07 USD alebo 1,99 %.