Ceny ropy pokračujú v poklese, suma Brentu za barel výrazne skĺzla

Tokio/Singapur 23. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v poklese, pričom cena severomorskej ropy Brent skĺzla výrazne pod 111 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvňuje neistota investorov v súvislosti s dopytom po rope, keďže centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby, čím rastie riziko prepadu ekonomík do recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.58 h SELČ 110,49 USD (105,02 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,25 USD (1,12 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 104,81 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,38 USD, alebo 1,30 %. V predchádzajúcom obchodovaní klesla cena ropy v obidvoch prípadoch približne o 3 %.



Investori stále riešia, do akej miery sa majú obávať toho, že veľké centrálne banky zvyšovaním úrokových sadzieb stlačia svetovú ekonomiku do recesie. "Ropné trhy sú naďalej pod tlakom. Investori sa obávajú, že rast úrokových sadzieb v USA zastaví zotavovanie ekonomiky a zredukuje dopyt po palivách," povedal Kazuhiko Saito, hlavný analytik spoločnosti Fujitomi Securities.



Šéf americkej centrálnej banky Fed Jerome Powell v stredu (22. 6.) vyhlásil, že banka je pevne rozhodnutá dostať infláciu pod kontrolu. To sa môže odraziť na vývoji ekonomiky.



Navyše, Rusko uviedlo, že po uvalení západných sankcií na jeho energetický sektor je v procese presmerovávania svojho obchodu s ropou na ďalšie trhy. Ako informovali analytici z Haiton Futures, stále viac ukazovateľov potvrdzuje, že sankcie nezasahujú ruské dodávky ropy do takej miery, ako väčšina ľudí očakávala. To by mohlo znamenať, že na trhu bude viac ropy, než sa pôvodne predpokladalo.



Americký prezident Joe Biden medzitým požiadal Kongres, aby schválil dočasné zrušenie federálnej dane z benzínu s cieľom zmierniť rekordné ceny na pumpách. Podľa Saita z Fujitomi Securities však ani pomoc americkým spotrebiteľom dopyt príliš nezvýši, pretože maloobchodné ceny budú naďalej vysoké.



(1 EUR = 1,0521 USD)