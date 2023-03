Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu skĺzla pod 79 USD za barel

Londýn 14. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom cena Brentu skĺzla pod 79 USD za barel (159 litrov). Na trhy stále vplývajú informácie z USA o krachu dvoch bánk pár dní po sebe, čo sa odrazilo na poklese akciových trhov. S nimi išli nadol aj ceny ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 11.23 h SEČ 78,87 USD (73,67 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,90 USD (2,35 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 72,78 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,02 USD alebo 2,7 %.



Otrasy na trhoch vyvolal krach banky SVB, ktorá bola v USA kľúčovým poskytovateľom úverov pre technologické startupy. Navyše, dva dni po jej zatvorení, v nedeľu 12. marca, urobili regulačné úrady rovnaký krok aj pri ďalšej banke, newyorskej Signature Bank. Investori sa následne začali obávať, či podobný osud nehrozí aj ďalším bankovým domom.



Navyše, podľa niektorých investorov sa inflácia v Číne nevyvíja tak, ako sa čakalo a jej výsledky za február naznačujú slabší dopyt. Spotrebiteľské ceny v Číne vzrástli vo februári iba o 1 %, zatiaľ čo analytici očakávali rast o takmer 2 %. Februárový vývoj spotrebiteľských cien predstavuje najnižšiu infláciu v Číne od februára minulého roka.



Trhy okrem toho v utorok očakávajú mesačnú správu od Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o vývoji na ropnom trhu a zároveň správu od Amerického ropného inštitútu (API) o vývoji ropných zásob v USA za minulý týždeň. API by mal informácie zverejniť v neskorších večerných hodinách.



(1 EUR = 1,0706 USD)