Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu skĺzla pod 73 USD/barel

New York 12. júna (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok zhruba o 3 %, pričom cena Brentu skĺzla výrazne pod 73 USD za barel (159 litrov). Ceny ovplyvňuje vyčkávanie investorov na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách, obavy o vývoj dopytu zo strany Číny a vysoký objem exportu ropy z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 17.43 h SELČ 72,63 USD (67,47 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,16 USD (2,89 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 67,84 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,33 USD, alebo 3,32 %.



Minulý týždeň zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch pokles druhý týždeň v rade. Dôvodom boli najmä nepriaznivé ekonomické údaje z Číny, ktoré zvýšili obavy, že dopyt zo strany najväčšieho dovozcu ropy na svete klesne. Tento faktor tak vymazal predchádzajúce zisky, ktoré nasledovali po oznámení Saudskej Arábie, že od júla zníži vlastnú produkciu ropy o jeden milión barelov denne zhruba na 9 miliónov barelov/deň.



Zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Fedu v minulých mesiacoch viedlo k posilneniu amerického dolára, a tým k poklesu cien ropy. Momentálne väčšina analytikov predpokladá, že Fed na najbližšom zasadnutí ponechá úrokové sadzby nezmenené. Dvojdňové zasadnutie sa začína v utorok 13. júna.



(1 EUR = 1,0765 USD)