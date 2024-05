Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu padá k hranici 82 USD/barel

Singapur 22. mája (TASR) - Ceny ropy pokračujú v stredu v poklese, pričom cena Brentu skĺzla už k hranici 82 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvňujú najmä očakávania, že americká centrálna banka ponechá úrokové sadzby na vysokej úrovni, čo sa môže odraziť na spotrebe ropy v krajine, ktorá je najväčším spotrebiteľom tejto suroviny na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.29 h SELČ 82,25 USD (75,71 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 63 centov (0,76 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 79,26 USD/barel, čo predstavuje pokles o 54 centov alebo 0,68 %. V utorok (21. 5.) ukončili ceny ropy v obidvoch prípadoch obchodovanie poklesom približne o 1 %.



Predstavitelia americkej centrálnej banky Fed v utorok uviedli, že banka by mala počkať ešte niekoľko mesiacov, aby sa ubezpečila, že inflácia je skutočne späť na ceste k inflačnému cieľu na úrovni 2 %. Až potom by mala pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Ak Fed bude takto postupovať, dopyt po rope bude pravdepodobne klesať.



Na ceny ropy okrem toho zatlačili aj informácie Amerického ropného inštitútu (API) o vývoji ropných zásob v USA, keď API v utorok oznámil, že ropné zásoby v Spojených štátoch vzrástli. Investori teraz čakajú na oficiálne informácie o vývoji zásob ropy, ktoré v stredu zverejní americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,0864 USD)