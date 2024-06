Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu klesla k 77,50 USD za barel

Singapur 4. júna (TASR) - Po tom, ako v pondelok (3. 6.) uzatvorili ceny ropy na 4-mesačných minimách, pokračovali v utorok v poklese, pričom cena Brentu klesla k hranici 77,50 USD za barel (159 litrov). Investori reagovali na informácie ropných producentov z OPEC+ o rušení niektorých ťažobných škrtov ku koncu roka a na nepriaznivé údaje z americkej ekonomiky. Tie naznačujú, že dopyt po rope v USA, ktoré sú jej najväčším spotrebiteľom, by v nasledujúcich mesiacoch mohol byť slabší. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.32 h SELČ 77,54 USD (71,52 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 82 centov (1,05 %). Po tom, ako v pondelok klesla cena Brentu o viac než 3 %, ukončila obchodovanie prvýkrát od 7. februára pod hranicou 80 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 73,31 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 91 centov alebo 1,23 %. Aj v prípade tejto ropy bola pondelková uzávierka na najnižšej úrovni za štyri mesiace po tom, ako cena WTI klesla o 3,6 %.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, sa počas víkendu dohodli na predĺžení väčšiny dohodnutých ťažobných škrtov do roku 2025. Nechali však priestor na to, aby sa dobrovoľné redukcie zo strany ôsmich členov mohli od októbra tohto roka postupne rušiť.



Navyše, náladu na trhoch nepriaznivo ovplyvnili niektoré ekonomické údaje z USA, najmä výdavky v stavebníctve. Tie v apríli nečakane klesli, už druhý mesiac po sebe, pod čo sa podpísala najmä oblasť nebytovej výstavby. To signalizuje slabší dopyt po rope a palivách.



Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje amerického ministerstva energetiky o zásobách ropy a palív, najmä benzínu. Tie ukážu, aký bol dopyt po pohonných látkach počas víkendu pred sviatkom Memorial Day (27. 5.), ktorým sa v USA začala letná motoristická sezóna.



(1 EUR = 1,0842 USD)