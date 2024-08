Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu skĺzla pod 76 USD/barel

Singapur 22. augusta (TASR) - Ceny ropy klesli aj vo štvrtok, už piaty deň po sebe, napriek tomu, že zásoby ropy v USA sa výrazne znížili. Tlak na komoditu naďalej zvyšujú obavy z dopytu, ktoré stlačili cenu Brentu pod hranicu 76 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.00 h SELČ 75,98 USD (68,35 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o sedem centov (0,09 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 71,76 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 17 centov alebo 0,24 %. Za ostatný týždeň klesla cena októbrového kontraktu WTI o 6,9 %. V prípade Brentu pokles dosiahol 6,4 %.



Náladu na trhu s ropou výrazne ovplyvnili správy z USA, a to z negatívneho aj pozitívneho hľadiska. Smerom nadol ceny ropy potlačila najmä informácia o tom, že za rok od apríla 2023 do marca 2024 pribúdali pracovné miesta v USA omnoho pomalšie, než sa čakalo. Podľa najnovších údajov ministerstva práce pribudlo v americkej ekonomike v sledovanom období o 818.000 menej pracovných miest, ako sa pôvodne predpokladalo.



Výraznejšiemu poklesu cien ropy však zabránila správa z ministerstva energetiky. Tá poukázala na výrazný pokles ropných zásob v USA za minulý týždeň. Zásoby ropy v Spojených štátoch za týždeň do 16. augusta klesli o 4,6 milióna barelov, zatiaľ čo analytici počítali s omnoho slabším poklesom a Americký ropný inštitút (API) odhadoval dokonca ich rast. Pokles zaznamenali aj zásoby benzínu a ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej.



(1 EUR = 1,1116 USD)