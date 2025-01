Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu klesla k 79,70 USD za barel

Houston 20. januára (TASR) - Ceny ropy pokračujú počas pondelka v poklese, pričom cena Brentu skĺzla k 79,70 USD za barel (159 litrov). Trhy vyčkávajú na oznámenia nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorých by mohol naznačiť, ako chce ukončiť vojnu na Ukrajine, zvýšiť produkciu ropy a plynu v USA a znížiť spotrebiteľské náklady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 17.40 h SEČ 79,72 USD (77,41 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,07 USD (1,32 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 76,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,31 USD (1,68 %).



Trhy čakajú najmä na Trumpov podpis exekutívneho príkazu o "stave núdze v energetickom sektore" s cieľom zvýšiť produkciu ropy a plynu v Spojených štátoch, zmierniť infláciu a ešte viac posilniť konkurencieschopnosť USA.



(1 EUR = 1,0298 USD)