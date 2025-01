Ceny ropy pokračujú v poklese

Londýn 21. januára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v utorok v poklese, pričom cena Brentu klesla k hranici 78,50 USD a cena americkej WTI pod 76 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na vyhlásenia nového amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení ciel voči Mexiku a Kanade a o zvýšení objemu produkcie ropy a plynu v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 14.57 h SEČ 78,54 USD (76,13 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,61 USD (2,01 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 75,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou z minulého týždňa (v pondelok 20. januára bol v USA sviatok) to predstavuje pokles o 1,98 USD (2,54 %).



Tlak na ceny ropy vyvíjal v utorok do veľkej miery silnejší dolár. "Pod súčasný pokles cien sa podpisujú s veľkou pravdepodobnosťou Trump a dolár," povedal analytik zo spoločnosti PVM Tamas Varga. K posilneniu dolára došlo po tom, ako Trump v inauguračnom prejave uviedol, že od februára plánuje uvaliť clá na Mexiko a Kanadu na úrovni 25 %. Okrem toho zrušil reguláciu ťažby ropy a plynu.



Čiastočne ceny smerom nadol potlačili očakávania zmiernenia komplikácií pre obchodné lode v Červenom mori po tom, ako jemenskí povstalci začiatkom týždňa oznámili, že obmedzia útoky na komerčné plavidlá. Naďalej chcú útočiť iba na lode naviazané na Izrael.



(1 EUR = 1,0316 USD)