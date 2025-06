Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu klesla pod 68 USD za barel

New York 24. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo výraznom poklese. Počas utorka sa znížili o takmer 5 %, pričom cena ropy Brent sa dostala pod 68 USD za barel (159 litrov). Trhy naďalej reagujú na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Izrael a Irán sa dohodli na prímerí. Pre ropné trhy to znamená, že riziko výpadku dodávok suroviny z krajín Blízkeho východu nateraz nehrozí. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg a portál tradingeconomics.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 17.24 h SELČ 67,97 USD (58,56 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,51 USD (4,91 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 65,19 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,32 USD (4,85 %).



Napätie na trhoch, ktoré prudko vzrástlo po útoku Izraela na Irán 13. júna, sa zmiernilo po tom, ako Trump v pondelok (23. 6.) oznámil, že Izrael a Irán sa dohodli na prímerí. Irán je tretím najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), navyše, hrozil zablokovaním kľúčového Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádza viac než pätina svetových dodávok ropy.



Okrem toho Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) už skôr upokojovala trhy, že v prípade potreby má núdzové zásoby v objeme 1,2 miliardy barelov. Navyše, niektoré štáty ropného zoskupenia OPEC+ medzičasom začali zvyšovať produkciu a majú aj dostatok voľnej kapacity, ktorú môžu využiť.



(1 EUR = 1,1607 USD)