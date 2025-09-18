< sekcia Ekonomika
Ceny ropy pokračujú v poklese
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.21 h SELČ 67,71 USD (57,20 eura) za barel.
Autor TASR
Tokio/Singapur 18. septembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v poklese, pričom cena Brentu skĺzla hlbšie pod 68 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na zníženie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed) v súlade s očakávaniami a na obavy obchodníkov z ďalšieho vývoja americkej ekonomiky, ako aj z nadmerných zásob komodity na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.21 h SELČ 67,71 USD (57,20 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 24 centov (0,35 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 63,78 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 27 centov (0,42 %).
Fed v stredu (17. 9.) znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 %, čo je v súlade s očakávaniami ekonómov. Zároveň naznačil, že počas posledných mesiacov roka bude úrokové sadzby ďalej mierne znižovať. Reagoval tak na signály oslabovania na americkom trhu práce.
Nižšie úrokové sadzby síce zvyšujú dopyt po rope a tlačia ceny nahor, s krokmi Fedu, ako aj s ďalšou redukciou však trhy počítali, povedala Prijanka Sačdevová, analytička zo spoločnosti Phillip Nova. „To, čo trhy zaujalo, nebolo zníženie úrokových sadzieb, ale vyjadrenia šéfa Fedu Jeroma Powella. Poukázal na nepriaznivú situáciu na pracovnom trhu a infláciu, ktorá sa drží na vyššej úrovni,“ dodala s tým, že takéto vyjadrenia robia z redukcie sadzieb skôr otázku riadenia rizík než kroky na podporu dopytu.
Aj pretrvávajúce nadmerné zásoby ropy na trhoch a slabý dopyt v USA ovplyvnili vo štvrtok vývoj cien. Údaje amerického ministerstva energetiky zo stredy ukázali, že zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, vzrástli o 4 milióny barelov, zatiaľ čo trhy očakávali rast na úrovni jeden milión barelov. To zvýšilo obavy z ďalšieho vývoja dopytu po palivách v USA.
(1 EUR = 1,1837 USD)
