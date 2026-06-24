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Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu klesla pod 76,50 USD/barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.16 h SELČ 76,44 USD (67,10 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 64 centov (0,83 %).
Autor TASR
Singapur 24. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú v stredu v poklese, pričom cena Brentu skĺzla pod 76,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvnili informácie, že cez Hormuzský prieliv preplávalo v predchádzajúci deň najviac lodí od útoku Izraela a USA na Irán pred takmer štyrmi mesiacmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.16 h SELČ 76,44 USD (67,10 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 64 centov (0,83 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 72,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 56 centov (0,76 %). V utorok (23. 6.) klesla cena ropy v obidvoch prípadoch zhruba o 1 % a uzatvorila na najnižšej úrovni od začiatku marca.
„Signály z Perzského zálivu zvyšujú optimizmus, čo sa týka transportu ropy cez kľúčový Hormuzský prieliv. Plavidiel, ktoré túto trasu v minulých dňoch úspešne absolvovali, je čoraz viac, aj keď ich počet zatiaľ ani zďaleka nedosahuje úroveň spred útoku na Irán,“ povedali analytici z banky ING. Na ceny ropy zatlačilo aj rozhodnutie USA uvoľniť sankcie na vývoz iránskej ropy a ropných produktov na obdobie 60 dní, počas ktorých budú obidve strany rokovať s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu o ukončení vojny.
Vývoj na trhoch čiastočne ovplyvnili aj správy z Amerického ropného inštitútu (API). Ten uviedol, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň klesli o 765.000 barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali, že klesnú približne o 4,5 milióna barelov.
(1 EUR = 1,1392 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.16 h SELČ 76,44 USD (67,10 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 64 centov (0,83 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 72,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 56 centov (0,76 %). V utorok (23. 6.) klesla cena ropy v obidvoch prípadoch zhruba o 1 % a uzatvorila na najnižšej úrovni od začiatku marca.
„Signály z Perzského zálivu zvyšujú optimizmus, čo sa týka transportu ropy cez kľúčový Hormuzský prieliv. Plavidiel, ktoré túto trasu v minulých dňoch úspešne absolvovali, je čoraz viac, aj keď ich počet zatiaľ ani zďaleka nedosahuje úroveň spred útoku na Irán,“ povedali analytici z banky ING. Na ceny ropy zatlačilo aj rozhodnutie USA uvoľniť sankcie na vývoz iránskej ropy a ropných produktov na obdobie 60 dní, počas ktorých budú obidve strany rokovať s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu o ukončení vojny.
Vývoj na trhoch čiastočne ovplyvnili aj správy z Amerického ropného inštitútu (API). Ten uviedol, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň klesli o 765.000 barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali, že klesnú približne o 4,5 milióna barelov.
(1 EUR = 1,1392 USD)