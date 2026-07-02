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Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu skĺzla pod 71 USD za barel
Hlavnou témou nepriamych technických rokovaní v katarskej Dauhe medzi USA a Iránom bola budúca preprava tovarov cez Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Singapur 2. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v poklese, tretí deň po sebe, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 71 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili informácie, že v nepriamych rokovaniach medzi USA a Iránom sa dosiahol pokrok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.23 h SELČ 70,90 USD (62,29 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 67 centov (0,94 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 67,89 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 69 centov (1,01 %).
Hlavnou témou nepriamych technických rokovaní v katarskej Dauhe medzi USA a Iránom bola budúca preprava tovarov cez Hormuzský prieliv. Cez túto kľúčovú energetickú tepnu prechádzala pred útokom USA a Izraela na Irán koncom februára približne pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že v rámci rokovaní sa dospelo k pokroku. Od konečnej dohody o mieri je však ešte ďaleko. Hovorca zároveň dodal, že ďalšie rokovania sa uskutočnia po pohrebe bývalého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý bol zabitý pri izraelskom nálete koncom februára. Pohreb je naplánovaný na 9. júla.
(1 EUR = 1,1383 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.23 h SELČ 70,90 USD (62,29 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 67 centov (0,94 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 67,89 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 69 centov (1,01 %).
Hlavnou témou nepriamych technických rokovaní v katarskej Dauhe medzi USA a Iránom bola budúca preprava tovarov cez Hormuzský prieliv. Cez túto kľúčovú energetickú tepnu prechádzala pred útokom USA a Izraela na Irán koncom februára približne pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že v rámci rokovaní sa dospelo k pokroku. Od konečnej dohody o mieri je však ešte ďaleko. Hovorca zároveň dodal, že ďalšie rokovania sa uskutočnia po pohrebe bývalého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý bol zabitý pri izraelskom nálete koncom februára. Pohreb je naplánovaný na 9. júla.
(1 EUR = 1,1383 USD)