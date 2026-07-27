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< sekcia Ekonomika

Ceny ropy pokračujú v poklese

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 14.35 h SELČ 90,23 USD (79,31 eura) za barel.

Autor TASR
Londýn 27. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v pondelok v poklese, pričom cena Brentu nakrátko klesla o takmer 8 % pod 90 USD za barel (159 litrov). Trh je tak v posledných dňoch plný výkyvov, keď ešte vo štvrtok 23. júla uzatvárala prvýkrát od mája nad 100 USD/barel. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 14.35 h SELČ 90,23 USD (79,31 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 6,55 USD (6,77 %). Krátko popoludní však vykázala pokles o 7,8 % na 89,23 USD/barel, čo bola najnižšia hodnota od 20. júla.

Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 83,92 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 5,39 USD (6,04 %). Krátko popoludní však klesla o 6,7 % na 83,30 USD za barel. To bola rovnako ako v prípade Brentu najnižšia úroveň od 20. júla.

Na trhy najnovšie vplývajú informácie o tom, že USA a Irán počas víkendu pozastavili vzájomné útoky. Vzrástla tak nádej na diplomatické riešenie konfliktu, čo zároveň zvyšuje šance na obnovenie plavby obchodných lodí cez kritický Hormuzský prieliv.

(1 EUR = 1,1377 USD)
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