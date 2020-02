Ceny ropy pokračujú v poklese, cena WTI klesla o viac než 5 %

Londýn 27. februára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom cena Brentu klesla o viac než 4 % a cena WTI o vyše 5 %. Dôvodom je zvyšujúca sa obava trhov, že rýchle šírenie nového koronavírusu do viacerých krajín sveta prerastie v pandémiu, čo zasiahne svetovú ekonomiku a výrazne zredukuje dopyt po rope.



Podľa poradenskej spoločnosti Facts Global Energy by dopyt po rope mohol tento rok v dôsledku šírenia vírusu vzrásť iba o 60.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je podľa spoločnosti "prakticky nulová úroveň".



Analytik PVM Oil Associates Tamás Varga zároveň upozorňuje, že negatívny vplyv na ceny sa ešte zvýši, ak Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlási v súvislosti s koronavírusom pandémiu. "To pritom hrozí každú chvíľu," povedal.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 15.35 h SEČ 51,15 USD (47,03 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,28 USD alebo o 4,27 %.



Ešte výraznejší pokles zaznamenala cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 46,21 USD/barel. Oproti stredajšej (26. 2.) uzávierke to predstavuje pokles o 2,52 USD alebo 5,17 %.



(1 EUR = 1,0875 USD)