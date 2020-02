Ceny ropy pokračujú v poklese, počas dňa dosiahli vyše ročné minimum

Londýn 3. februára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom v priebehu dňa skĺzli na vyše ročné minimum. Dôvodom je šíriaci sa koronavírus v Číne a obavy trhov o dopyt po rope zo strany tejto krajiny. Pokles mohol byť ešte väčší, situáciu na trhu však čiastočne kompenzovali vyjadrenia zástupcov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorí nevylúčili ďalšie prehĺbenie produkčných škrtov.



OPEC a ďalší producenti, ktorí spoločne tvoria zoskupenie OPEC+, zvažujú ďalšie zníženie ťažby o 500.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Uviedli to zdroje z OPEC, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Denník Wall Street Journal okrem toho informoval, že ďalšou zvažovanou možnosťou je dočasné zníženie ťažby o 1 milión barelov denne zo strany Saudskej Arábie.



OPEC+ okrem toho uvažuje o ministerskej schôdzke už 14. a 15. februára, teda omnoho skôr, než sa pôvodne počítalo. Pôvodne sa schôdzka, na ktorej sa mal zhodnotiť účinok predchádzajúcich škrtov platných na prvé tri mesiace tohto roka, mala konať v marci.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom dosiahla do 16.17 h SEČ 55,73 USD (50,36 eura) za barel. To znamená pokles o 89 centov. Krátko predtým skĺzla až na 55,62 USD/barel, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od januára minulého roka.



Cena americkej WTI s dodávkou v marci dosiahla 51,09 USD/barel a oproti predchádzajúcej uzávierke klesla o 47 centov. V priebehu dňa však zaznamenala pokles na 50,42 USD/barel. Aj v tomto prípade to bola najnižšia hodnota od januára minulého roka.



(1 EUR = 1,1066 USD)