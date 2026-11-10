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Ceny ropy pokračujú v poklese
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.56 h SEČ 91,04 USD (81,34 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Naí Dillí 10. novembra (TASR) - Po prepade v predchádzajúcom obchodovaní pokračujú ceny ropy v poklese aj v utorok. Trhy naďalej reagujú na vyhlásenia amerického prezidenta, že momentálne neplánuje nové útoky na Irán. Vývoj cien ropy okrem toho čiastočne ovplyvnilo aj zvýšenie produkcie v štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v októbri. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.56 h SEČ 91,04 USD (81,34 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,53 USD (1,62 %). V pondelok (9. 11.) uzatvorila ropa Brent poklesom o 5,85 %, pričom počas obchodovania klesla na najnižšiu úroveň od 31. augusta. Od 30. októbra, keď obavy z ďalšej eskalácie napätia na Blízkom východe boli vysoké, klesla cena Brentu už zhruba o 22 %.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 85,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,48 USD (1,70 %).
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že pokiaľ dôjde v rokovaniach s Teheránom k pokroku, je „veľmi nepravdepodobné“, že by musel nariadiť ďalšie útoky na Irán. „Pre trhy je naďalej prvoradý zmierlivejší tón Trumpa smerom k Iránu,“ povedal Tim Waterer, hlavný analytik spoločnosti KCM Trade. „Aj keď naďalej dochádza k útokom na lode v Hormuzskom prielive, zatiaľ neeskalovali situáciu do takej miery, aby zvýšili rizikovú prémiu,“ dodal.
K poklesu cien ropy prispel aj fakt, že podľa prieskumu agentúry Reuters štáty OPEC zvýšili v októbri produkciu ropy napriek pokračujúcim obmedzeniam v exporte. Najvýraznejší rast vykázali Saudská Arábia, Kuvajt a Irak.
(1 EUR = 1,1193 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.56 h SEČ 91,04 USD (81,34 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,53 USD (1,62 %). V pondelok (9. 11.) uzatvorila ropa Brent poklesom o 5,85 %, pričom počas obchodovania klesla na najnižšiu úroveň od 31. augusta. Od 30. októbra, keď obavy z ďalšej eskalácie napätia na Blízkom východe boli vysoké, klesla cena Brentu už zhruba o 22 %.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 85,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,48 USD (1,70 %).
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že pokiaľ dôjde v rokovaniach s Teheránom k pokroku, je „veľmi nepravdepodobné“, že by musel nariadiť ďalšie útoky na Irán. „Pre trhy je naďalej prvoradý zmierlivejší tón Trumpa smerom k Iránu,“ povedal Tim Waterer, hlavný analytik spoločnosti KCM Trade. „Aj keď naďalej dochádza k útokom na lode v Hormuzskom prielive, zatiaľ neeskalovali situáciu do takej miery, aby zvýšili rizikovú prémiu,“ dodal.
K poklesu cien ropy prispel aj fakt, že podľa prieskumu agentúry Reuters štáty OPEC zvýšili v októbri produkciu ropy napriek pokračujúcim obmedzeniam v exporte. Najvýraznejší rast vykázali Saudská Arábia, Kuvajt a Irak.
(1 EUR = 1,1193 USD)