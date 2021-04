Ceny ropy pokračujú v poklese

Singapur 12. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v pondelok v poklese, pričom cena Brentu klesla hlbšie pod 63 USD za barel (159 litrov) a cena WTI sa dostala pod 59 USD/barel. Na ceny stále pôsobí tretia vlna pandémie nového koronavírusu, s ktorou zápasia vo viacerých krajinách, ako aj dohoda svetových producentov ropy o zmiernení ťažobných limitov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 9.19 h SELČ 62,58 USD (52,64 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 37 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 58,93 USD za barel. Oproti piatkovej uzávierke (9. 4.) to znamená pokles o 39 centov.



(1 EUR = 1,1888 USD)