Ceny ropy pokračujú v poklese

New York 4. augusta (TASR) - Ceny ropy pokračujú v stredu v poklese tretí deň po sebe. Dôvodom je zvýšenie ropných rezerv v USA a rýchle šírenie delta variantu nového koronavírusu, čo prevážilo nad nárastom geopolitického napätia na Blízkom východe, ktorý by v inej situácii podporil ceny čierneho zlata.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 19.10 h SELČ predával po 68,37 USD (57,64 eura). To bolo o 2,19 USD alebo 3,10 % menej ako v utorok (3. 8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 19.21 h SELČ predával s mínusom 1,75 USD alebo 2,42 % po 70,66 USD za barel.



Ropné rezervy v USA v minulom týždni (do 30. júla) stúpli o 3,6 milióna barelov, ukázala v stredu zverejnená správa amerického ministerstva energetiky. Analytici počítali s poklesom o 3,1 milióna barelov.