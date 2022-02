Ceny ropy pokračujú v poklese

Singapur 18. februára (TASR) - Ceny pokračujú na konci týždňa v poklese a vzďaľujú sa svojim viac než 7-ročným maximám, ktoré dosiahli pred niekoľkými dňami.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s marcovým kontraktom sa v piatok ráno o 8.05 h SEČ predával po 91,32 USD (80,32 eura). To bolo o 44 centov alebo 0,48 % menej ako vo štvrtok (17. 2.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Marcový kontrakt na WTI sa vo štvrtok oslabil o 1,90 USD alebo približne o 2 % a uzavrela na 91,76 USD za barel.



Aprílový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok o 9.10 h SEČ predával so stratou 35 centov alebo 0,38 % po 92,62 USD za barel.



Na ropnom trhu sú aktuálne v centre pozornosti dve témy - ukrajinská kríza a iránska jadrová dohoda. V ukrajinskom konflikte prispeli k miernemu uvoľneniu vyhliadky na ďalšie rokovania. Pokiaľ ide o Irán, obchodníci špekulujú, že na trh by sa po oživení jadrovej dohody mohlo dostať viac ropy.



(1 EUR = 1,1370 USD)