Ceny ropy pokračujú v poklese

Singapur 2. augusta (TASR) - Ceny ropy pokračovali v utorok ráno v poklese po výraznom oslabení na začiatku týždňa. Objavujú sa totiž signály, že situácia na fyzickom trhu sa v posledných týždňoch uvoľnila. Investori teraz čakajú na zasadnutie aliancie producentov OPEC+ o ťažobnej politike.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v utorok ráno o 7.44 h SELČ predával po 92,98 USD (90,86 eura). To bolo o 91 centov alebo 0,97 % menej ako v pondelok (1. 8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt v pondelok stratil 4,73 USD alebo okolo 4,8 % a uzavrel na 93,89 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v utorok o 7.43 h SELČ obchodoval so stratou 1,18 USD alebo 1,18 % alebo po 98,85 USD za barel. V pondelok sa oslabil o 3,94 USD alebo približne o 3,8 % na 100,03 USD za barel.



Negatívny vplyv na ceny čierneho zlata majú signály spomaľovania globálnej ekonomiky, ktoré by mohlo ochladiť dopyt.



Pre ďalšie smerovanie cien bude dôležité stredajšie (3. 8.) zasadnutie aliancie OPEC+. Pravdepodobnosť, že by aliancia ohlásila zvýšenie ťažby, je len veľmi malá. Podľa zdrojov z OPEC+ skupina uvažuje o tom, že ponechá ťažbu v septembri nezmenenú alebo rozhodne len o jej miernom zvýšení. Experti upozornili, že výraznejší nárast produkcie je ťažko predstaviteľný, keďže niektorí členovia aliancie majú už teraz problém s plnením ťažobných kvót.



Investori v Ázii tiež pozorne monitorujú prudký nárast napätia vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Čínou. Dôvodom je, že šéfka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová chce v rámci svojej cesty po Ázii navštíviť Taiwan. Čína, ktorá považuje Taiwan za súčasť svojho územia, dala už skôr najavo, že by to vnímala ako provokáciu, a varovala "pred vážnymi následkami".



(1 EUR = 1,0233 USD)