Ceny ropy pokračujú v poklese

Singapur 15. februára (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno nadviazali na utorkové (14. 2.) oslabenie a pokračovali v poklese. Dôvodom bol prekvapivo prudký nárast ropných rezerv v USA a očakávanie ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v USA. To podporilo obavy zo slabého dopytu a recesie.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s dodávkou v marci sa v stredu o 7.43 h SEČ predával po 78,17 USD (72,66 eura). To bolo o 89 centov alebo o 1,13 % menej ako v utorok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Aprílový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zlacnel o 86 centov alebo o 1 % a o 7.43 h SEČ sa predával po 84,72 USD za barel.



Negatívny vplyv na ceny čierneho zlata mala tiež správa, že vláda USA uvoľní ďalšiu ropu (26 miliónov barelov) zo svojich strategických rezerv (SPR, Strategic Petroleum Reserve). Dôvodom je obmedzenie ťažby v Rusku. Niektorí obchodníci predpokladali, že sa toto uvoľnenie zruší alebo posunie.



Utorková správa o januárovom vývoji spotrebiteľských cien v USA ukázala, že inflácia sa spomalila len mierne. To podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky.



(1 EUR = 1,0759 USD)