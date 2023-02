Ceny ropy pokračujú v poklese

Singapur 17. februára (TASR) - Ceny ropy pokračujú na konci týždňa v poklese. Príčinou je nárast ropných rezerv v USA a posilňovanie dolára.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s dodávkou v marci sa v piatok o 7.41 h SEČ predával po 77,47 USD (72,40 eura). To bolo o 1,02 USD alebo o 1,30 % menej ako vo štvrtok (16. 2.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt v predchádzajúci deň stratil 10 centov a uzavrel na 78,49 USD za barel.



Aprílový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v piatok ráno zlacnel o 1,03 USD alebo o 1,21 % a o 7.41 h SEČ sa predával po 84,11 USD za barel.



Dolár sa v piatok ráno dostal voči košu mien na 6-týždňové maximum. Aktuálne ekonomické údaje z USA totiž podporujú očakávania trhu, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, čo má negatívny vplyv aj na akciové trhy.



Stredajšia (15. 2.) správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že ropné rezervy v USA v minulom týždni (do 10. 2.) stúpli o 16,283 milióna barelov. To bolo ich už ôsme týždňové zvýšenie po sebe.



(1 EUR = 1,07 USD)