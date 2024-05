Ceny ropy pokračujú v poklese

Singapur 23. mája (TASR) - Ceny ropy pokračovali vo štvrtok v poklese, už štvrtý deň po sebe. Náladu na trhoch ovplyvnil výstup zo zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed), podľa ktorého predstavitelia banky diskutovali aj o možnom ďalšom sprísnení menovej politiky. Takýto vývoj by znamenal vyššiu záťaž pre americkú ekonomiku, čo by sa odrazilo na dopyte po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.43 h SELČ 81,33 USD (75,10 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 57 centov (0,70 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,93 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 64 centov alebo 0,83 %. Cena ropy v obidvoch prípadoch klesla na záver stredajšieho obchodovania (22. 5.) o viac než 1 %.



Zápisnica zo zasadnutia Fedu z prelomu apríla a mája ukázala, že vzhľadom na vývoj inflácie bude banka podľa všetkého držať úrokové sadzby na súčasnej vyššej úrovni dlhšie, než jej predstavitelia pôvodne predpokladali. Zároveň sa však diskutovalo aj o prípadnom zvýšení úrokových sadzieb, a to v situácii, ak by sa inflačné riziká vyvinuli takým smerom, že tento krok bude najvhodnejším riešením.



Tlak na ceny ropy zvýšili aj najnovšie informácie amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA. Tie sa v minulom týždni zvýšili o 1,8 milióna barelov, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že o 2,5 milióna barelov klesnú.



(1 EUR = 1,083 USD)