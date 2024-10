Ceny ropy pokračujú v poklese

New York 28. októbra (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo výraznom poklese. V porovnaní s koncom minulého týždňa klesli už o vyše 5 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 72 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnil fakt, že Izrael sa v odvete na predchádzajúci iránsky útok nezameral na ropné zariadenia. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 16.22 h SEČ 71,99 USD (66,55 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 4,06 USD (5,34 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 67,83 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,95 USD (5,50 %). V obidvoch prípadoch zaznamenali ceny ropy na začiatku obchodovania najnižšiu úroveň od 1. októbra.



Minulý týždeň sa oba kontrakty posilnili o zhruba 4 %. K rastu cien prispela najmä vysoká miera neistoty súvisiaca s blížiacimi sa prezidentskými voľbami v USA, ako aj s rozsahom možnej izraelskej odpovede na iránsky raketový útok z 1. októbra. Ten bol odvetou Teheránu za zabitie lídrov militantných skupín podporovaných Iránom.



Izrael sa počas víkendového vzdušného útoku zameral na vojenské zariadenia v Iráne. Nálety podľa tamojších predstaviteľov spôsobili len škody menšieho rozsahu na niekoľkých radarových systémoch, usmrtili však štyroch iránskych vojakov.



(1 EUR = 1,0818 USD)