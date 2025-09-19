< sekcia Ekonomika
Ceny ropy pokračujú v poklese
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.24 h SELČ 67,32 USD (56,96 eura) za barel.
Singapur 19. septembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v piatok v poklese, pričom cena Brentu skĺzla bližšie k hranici 67 USD za barel (159 litrov). Obavy trhov, že dopyt po pohonných látkach v USA klesá, totiž prevážili nad rozhodnutím americkej centrálnej banky (Fed) znížiť na septembrovom zasadnutí úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.24 h SELČ 67,32 USD (56,96 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 12 centov (0,18 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 63,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 17 centov (0,27 %). Za celý týždeň však cena ropy v obidvoch prípadoch ešte stále smeruje k rastu, k čomu prispel vývoj cien na začiatku týždňa.
Fed tento týždeň znížil podľa očakávaní kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 %, čo je v súlade s očakávaniami ekonómov. Zároveň naznačil, že v nasledujúcich mesiacoch by mala nasledovať ďalšia redukcia.
Nižšie úrokové sadzby síce zvyšujú dopyt po rope, čím tlačia ceny nahor, s krokmi Fedu, ako aj s ďalšou redukciou však ropné trhy počítali, povedala Prijanka Sačdevová, analytička zo spoločnosti Phillip Nova. Teraz však na trh výraznejšie vplývajú informácie, ktoré sú pre rast cien nepriaznivé, dodala. „Energetické agentúry a inštitúcie vyjadrili obavy z poklesu dopytu, okrem toho najväčší producenti zoskupení v OPEC+ oznámili pokračovanie vo zvyšovaní ťažby a údaje z USA poukázali na slabší dopyt po palivách,“ povedala Sačdevová.
Americké ministerstvo energetiky v stredu (17. 9.) uviedlo, že zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, vzrástli o 4 milióny barelov. Trhy pritom očakávali rast iba na úrovni jeden milión barelov.
(1 EUR = 1,1818 USD)
