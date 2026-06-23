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Ceny ropy pokračujú v poklese
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.22 h SELČ 77,45 USD (67,61 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 23. júna (TASR) - Po poklese počas predchádzajúceho obchodovania pokračovali ceny ropy v tomto trende aj v utorok, pričom cena Brentu skĺzla pod 77,50 USD za barel (159 litrov). Investori očakávajú postupné zvyšovanie vývozu komodity z Iránu potom, ako sa Teherán a USA na prvom kole mierových rokovaní dohodli na uvoľnení sankcií na export iránskej ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.22 h SELČ 77,45 USD (67,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 45 centov (0,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 73,62 USD/barel. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 24 centov (0,32 %).
V pondelok (22. 6.) klesli ceny ropy v obidvoch prípadoch o viac než 3 %. Trhy tak reagovali na oznámenie, že Iránu sa na obdobie 60 dní, o ktoré sa predĺžilo prímerie s USA s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu, podarilo dosiahnuť zrušenie sankcií na export svojej ropy a ropných produktov. Navyše sa postupne zvyšuje preprava komodity cez kľúčový Hormuzský prieliv.
„Postupný rast dodávok ropy cez Hormuzský prieliv ovplyvňuje vývoj na trhoch,“ povedali analytici banky ING. Podobne sa vyjadrili aj analytici zo spoločnosti Sparta Commodities, podľa ktorých sa tranzit za ostatné dni zvýšil, čo signalizuje pokrok v diplomacii a vyšší objem dodanej ropy na svetové trhy.
(1 EUR = 1,1456 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.22 h SELČ 77,45 USD (67,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 45 centov (0,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 73,62 USD/barel. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 24 centov (0,32 %).
V pondelok (22. 6.) klesli ceny ropy v obidvoch prípadoch o viac než 3 %. Trhy tak reagovali na oznámenie, že Iránu sa na obdobie 60 dní, o ktoré sa predĺžilo prímerie s USA s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu, podarilo dosiahnuť zrušenie sankcií na export svojej ropy a ropných produktov. Navyše sa postupne zvyšuje preprava komodity cez kľúčový Hormuzský prieliv.
„Postupný rast dodávok ropy cez Hormuzský prieliv ovplyvňuje vývoj na trhoch,“ povedali analytici banky ING. Podobne sa vyjadrili aj analytici zo spoločnosti Sparta Commodities, podľa ktorých sa tranzit za ostatné dni zvýšil, čo signalizuje pokrok v diplomacii a vyšší objem dodanej ropy na svetové trhy.
(1 EUR = 1,1456 USD)