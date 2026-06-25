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Ceny ropy pokračujú v poklese
Dosiahli najnižšiu úroveň od obdobia tesne pred vypuknutím konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
Peking 25. júna (TASR) - Po prepade zhruba o tri doláre v predchádzajúcom obchodovaní pokračujú ceny ropy v poklese aj vo štvrtok, pričom dosiahli najnižšiu úroveň od obdobia tesne pred vypuknutím konfliktu na Blízkom východe. Situáciu na trhoch ovplyvnil fakt, že cez kritický Hormuzský prieliv sa dostáva stále väčší počet lodí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.20 h SELČ 72,60 USD (64,02 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,14 USD (1,55 %). O vyše percento klesla aj cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom. Dosiahla 69,45 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 0,89 USD (1,27 %).
V obidvoch prípadoch je to najnižšia cena od 27. februára, teda od posledného dňa pred začatím konfliktu na Blízkom východe. Ten vypukol 28. februára, keď USA a Izrael napadli Irán. Štvrtkovú úroveň ceny ropy výrazne ovplyvnil vývoj na ropných trhoch v stredu, keď na záver obchodovania klesla cena komodity v obidvoch prípadoch približne o 3 %.
Cena Brentu s dodávkou v auguste je zároveň nižšia než septembrový kontrakt, ktorý dosiahol 73,59 USD/barel. To znamená, že dodávky ropy na najbližšie obdobie sú dostatočné.
Americký minister energetiky Chris Wright v stredu povedal, že počet lodí, ktoré preplávali cez Hormuzský prieliv, sa priblížil počtu plavidiel prekonávajúcich túto kľúčovú námornú trasu spred vojny v Iráne. Návrat k pôvodnému stavu očakáva za niekoľko týždňov, keďže niektoré miesta v Hormuzskom prielive sú zamínované.
Smerom nahor mali ceny ropy posunúť údaje amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA, keďže tie klesli v minulom týždni na najnižšiu úroveň od roku 1984. Trhy sa však sústredili na informácie o vývoji v Hormuzskom prielive, takže údaje o vývoji zásob v USA, ktoré ináč ovplyvňujú ceny ropy, tentoraz tlak na ceny nevyvinuli.
(1 EUR = 1,134 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.20 h SELČ 72,60 USD (64,02 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,14 USD (1,55 %). O vyše percento klesla aj cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom. Dosiahla 69,45 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 0,89 USD (1,27 %).
V obidvoch prípadoch je to najnižšia cena od 27. februára, teda od posledného dňa pred začatím konfliktu na Blízkom východe. Ten vypukol 28. februára, keď USA a Izrael napadli Irán. Štvrtkovú úroveň ceny ropy výrazne ovplyvnil vývoj na ropných trhoch v stredu, keď na záver obchodovania klesla cena komodity v obidvoch prípadoch približne o 3 %.
Cena Brentu s dodávkou v auguste je zároveň nižšia než septembrový kontrakt, ktorý dosiahol 73,59 USD/barel. To znamená, že dodávky ropy na najbližšie obdobie sú dostatočné.
Americký minister energetiky Chris Wright v stredu povedal, že počet lodí, ktoré preplávali cez Hormuzský prieliv, sa priblížil počtu plavidiel prekonávajúcich túto kľúčovú námornú trasu spred vojny v Iráne. Návrat k pôvodnému stavu očakáva za niekoľko týždňov, keďže niektoré miesta v Hormuzskom prielive sú zamínované.
Smerom nahor mali ceny ropy posunúť údaje amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA, keďže tie klesli v minulom týždni na najnižšiu úroveň od roku 1984. Trhy sa však sústredili na informácie o vývoji v Hormuzskom prielive, takže údaje o vývoji zásob v USA, ktoré ináč ovplyvňujú ceny ropy, tentoraz tlak na ceny nevyvinuli.
(1 EUR = 1,134 USD)