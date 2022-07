Ceny ropy pokračujú v prepade, cena Brentu klesla o vyše 10 dolárov

Londýn 5. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v prepade, pričom cena ropnej zmesi Brent klesla o viac než 10 USD k hranici 103 USD za barel (159 litrov). Vývoj v posledných dňoch totiž zvyšuje nervozitu na trhoch z možného prepadu globálnej ekonomiky do recesie, čo by sa výrazne odrazilo na dopyte po rope. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 17.47 h SELČ 103,11 USD (100,20 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 10,39 USD (9,15 %).



Prudký pokles zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou klesla o 8,91 USD (8,22 %) na 99,52 USD/barel.



(1 EUR = 1,029 USD)