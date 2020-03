Ceny ropy naďalej prudko klesajú

Londýn 16. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo výraznom poklese, pričom cena ropy Brent klesla nakrátko o viac než 12 % a dostala sa pod 30 USD za barel (159 litrov). Ukazuje sa tak, že ani kroky americkej centrálnej banky a ďalších bánk z nedele (15. 3.) nedokázali upokojiť investorov, ktorí sa obávajú dôsledkov šíriaceho sa nového koronavírusu na vývoj ekonomiky, a tým dopytu po rope.



Fed v nedeľu mimo plánovaného zasadnutia menového výboru s cieľom obmedziť dôsledky šírenia nového koronavírusu znížil úrokové sadzby už druhýkrát v priebehu necelých dvoch týždňov. Kľúčový úrok klesol o 100 bázických bodov do pásma 0 % až 0,25 %. Fed tiež spustil program kvantitatívneho uvoľňovania v hodnote 700 miliárd USD. Na to reagovali mnohé ďalšie centrálne banky, ktoré rovnako pristúpili k uvoľneniu menovej politiky.



Trhy to však napriek tomu neupokojilo. Navyše, nepriaznivo ich ovplyvnila informácia, že priemyselná produkcia v Číne klesla v januári a vo februári medziročne až o 13,5 %. To je najprudší pokles od januára 1990.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent zaznamenala okolo 14.30 h SEČ pokles o vyše 12 % pod 30 USD za barel. Výrazne klesla aj cena americkej ľahkej ropy WTI, ktorá klesla pod 29 USD/barel.



Neskôr sa ceny ropy z týchto hodnôt mierne zotavili a do 15.06 h SEČ dosiahla cena Brentu 30,15 USD (27,15 USD) za barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou znamená pokles o 3,70 USD (10,93 %). Cena WTI zaznamenala 29,13 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 2,60 USD (8,19 %).



(1 EUR = 1,1104 USD)