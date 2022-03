Ceny ropy pokračujú v prudkom raste, Brent prekonal 111 USD/barel

Melbourne/Peking 2. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú v stredu v prudkom raste, pričom cena ropy Brent prekonala hranicu 111 USD a cena WTI 109 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na rozsiahle sankcie medzinárodného spoločenstva voči Rusku za situáciu na Ukrajine vrátane ruských bánk. To obchodníkov s ropou núti hľadať alternatívne zdroje na už aj tak napätom ropnom trhu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.49 h SEČ 111,11 USD (99,54 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 6,14 USD (5,85 %), čo je najvyššia úroveň od júla 2014.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 109,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 6,22 USD alebo 6,01 % %. To je najvyššia cena WTI od septembra 2013.



"Komplikácie v obchode s ropou stále viac pútajú pozornosť trhov. Sú tu problémy s financovaním a poistením obchodu, to všetko vplýva na export z Čierneho mora," povedal ekonóm spoločnosti Westpack Justin Smirk. Rusko sa na celosvetových dodávkach ropy podieľa približne 8 %.



Americký koncern Exxon Mobil v utorok (1. 3.) oznámil, že v reakcii na inváziu na Ukrajinu končí so svojimi aktivitami v Rusku. To sa týka aj produkcie ropy na ostrove Sachalin na Ďalekom východe. Navyše, aj keď západné štáty nezaviedli sankcie na vývoz energetických produktov, americkí obchodníci v New Yorku a na pobreží Mexického zálivu sa rope z Ruska vyhýbajú.



"Ľudia dávajú ruky preč od ruskej ropy. Časť nákladu je síce momentálne na mori a smeruje do prístavov, tá však bola zakúpená pred inváziou. S ďalším nákladom sa príliš počítať nedá," povedal pre agentúru Reuters jeden z obchodníkov v newyorskom prístave.



V obave pred nákupom ruskej ropy sa firmy začínajú obzerať po ďalších dodávateľoch. Napríklad indická spoločnosť Bharat Petroleum prejavila záujem o zvýšené dodávky od producentov z Blízkeho východu. Podľa zdrojov na trhu by tak Saudská Arábia mohla výrazne zvýšiť ceny svojej ropy určenej pre Áziu.



Členské štáty Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) sa síce v utorok dohodli na koordinovanom uvoľnení ropy zo svojich rezerv, čo "pribrzdilo" tempo rastu cien komodity, podľa analytikov to však situáciu na trhu zmierni iba dočasne. "Bude potrebné niečo, čo bude mať trvalejší účinok," dodal Smirk. Komerčné zásoby ropy sú však podľa IEA najnižšie od roku 2014.



V tejto situácii sa v stredu zídu zástupcovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom. Očakáva sa však, že svoj program postupného zvyšovania produkcie o 400.000 barelov denne každý mesiac meniť nebudú.



Navyše napätie na trhoch zvýšila aj informácia Amerického ropného inštitútu (API) o stave ropných zásob. Ako v utorok zverejnil, zásoby ropy v USA klesli za týždeň do 25. februára o 6,1 milióna barelov.



(1 EUR = 1,1162 USD)