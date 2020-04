Ceny ropy pokračujú v prudkom raste, WTI sa obchoduje nad 17 USD/barel

Singapur 30. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v prudkom raste zo stredy (29. 4.). Dôvodom je slabší nárast ropných rezerv v USA, než sa očakávalo.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa o 7.43 h SELČ predával po 17,23 USD (15,89 eura). To bolo o 2,17 USD alebo 14,41 % viac ako v stredu na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v stredu pripísal 2,72 USD alebo 22 % a uzavrel na 15,06 USD za barel. Ešte počas utorka cena WTI padla až takmer na 10 USD za barel, než sa začala zotavovať.



Júnový kontrakt na severomorskú zmes Brent sa vo štvrtok ráno o 7.37 h SELČ predával s plusom 2,10 USD alebo 9,32 % po 24,64 USD za barel. V stredu kontrakt zdražel o 2,08 USD alebo 10,2 % a uzavrel na 22,54 USD za barel.



Stredajšia správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že zásoby ropy v USA počas uplynulého týždňa (do 24. 4.) stúpli približne o 9 miliónov barelov, pričom analytici počítali s ich nárastom až o 11,9 milióna barelov. Produkcia ropy v USA podľa správy klesla o 100.000 barelov ropy denne. Navyše zásoby benzínu sa prekvapivo znížili.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) počíta s výrazným poklesom dopytu. Podľa jej aktuálnej prognózy dopyt tento rok padne o 9 miliónov barelov denne a bude najnižší od roku 2012.



Na ropnom trhu panuje naďalej veľká neistota. Experti očakávajú výrazné kolísanie cien. Koronakríza spôsobila prudký prepad dopytu, naopak, na strane ponuky je výrazný nadbytok. To má za následok, že sa postupne plnia skladovacie kapacity.



(1 EUR = 1,0842 USD)